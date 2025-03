Lettera43.it - Porsche rinuncia a raddoppiare la pista in Puglia: «Momento complesso per l’auto»

Il Nardò Technical Center, il centro di prove automobilistiche di, non sarà rinnovato. Il gruppo di auto da corsa e di lusso ha deciso di fermare definitivamente il progetto da 450 milioni di euro in dieci anni con cui si prevedevano nuove piste, strutture tecniche e altre infrastrutture innovative sul piano tecnologico. Lì dove già da decenni esiste «l’anello perfetto» costruito da Fiat. Un piano, quello di, che negli annunci del 2023 avrebbe garantito all’area di Nardò e Porto Cesareo, in provincia di Lecce, un rilancio economico importante. La società ha spiegato che la scelta di fermarsi è stata «il risultato di un’approfondita riflessione e di un intenso dialogo con diversi stakeholder, portato avanti negli ultimi mesi, durante il quale sono state considerate prospettive sociali, ambientali ed economiche».