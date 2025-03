Lettera43.it - Pnrr, la protesta delle opposizioni alla Camera: «Meloni venga a riferire»

L’opposizione ha attaccato il governo per i ritardi nell’attuazione del, chiedono un’informativa urgente della presidente del Consiglio, Giorgia. Durante la seduta, i deputati di Pd, M5s, Avs, Iv e Azione hanno sollevato il problema evidenziato dRagioneria generale dello Stato, che ha segnalato criticità nell’attuazione del Piano. Secondo quanto riportato da Repubblica, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sarebbe infatti pronto a chiedere all’Unione europea una proroga della scadenza del Piano fino al 2027. Il deputato dem Piero De Luca ha incalzato l’esecutivo: «La presidente del Consiglio chiarisca lo stato dell’arte del, che è diventato un buco nero, un piano di rinvii e di ritardi». Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, ha ribadito la necessità di un chiarimento in Parlamento: «Giorgettial più presto a spiegare cosa sta accadendo e a dirci come intende procedere».