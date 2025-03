Lapresse.it - Pnrr, Foti sulla cabina di regia: “Avremo altri incontri”

“Abbiamo deciso che faremo deglispecifici per interventi specifici, perché soprattutto per quanto riguarda la rendicontazione e la spesa ci possono essere alcune incrostazioni che di comune accordo vogliamo cancellare”. Così il ministro per ile gli Affari europei Tommaso, intercettato dai cronisti all’esterno di Palazzo Chigi dopo unadisuldove ha incontrato, tra gli, il governatore della Toscana Eugenio Giani, in rappresentanza delle regioni, il presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi e il presidente delle province Pasquale Gandolfi. “Rimpallo di responsabilità sulle liste d’attesa? Mi occupo delle misure dele in queste sono previste altre cose. Ad esempio le 480 centrali operative territoriali sono state tutte raggiunte ed erano un obiettivo”.