Pnrr, Foti "Massimo sforzo per raggiungere gli obiettivi"

ROMA (ITALPRESS) – “Con il pagamento della settima rata l’Italia confermerà il primato europeo nell’avanzamento del Piano, con 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione complessiva e, in termini di performance, con 337conseguiti, pari al 54% deglitotali programmati. Dalla Relazione, con riferimento all’avanzamento fisico delle misure, emerge che circa il 92% dell’intero Piano risulta attivato, in fase di attivazione o in chiusura, con una spesa in costante aggiornamento che si è attestato – al 31 dicembre 2024 – a 63,9 miliardi di euro, superando il 52% delle risorse finora ricevute”. Così il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il, Tommaso, alla Cabina di regia per la presentazione della sesta Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.