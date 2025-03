Pnrr | Attivato il 92% del Piano con 639 miliardi di euro spesi afferma Foti

Quotidiano.net - Pnrr: Attivato il 92% del Piano con 63,9 miliardi di euro spesi, afferma Foti

Dalla relazione del governo sullo stato di attuazione del, "emerge che circa il 92% dell'interorisulta, in fase di attivazione o in chiusura, con una spesa in costante aggiornamento che si è attestata, al 31 dicembre 2024, a 63,9di, superando il 52% delle risorse finora ricevute": lo ha detto il ministro per gli Affaripei, le Politiche di coesione e il, Tommaso, alla Cabina di regia. "Ora è il momento delle responsabilità" e il governo farà "il massimo sforzo per raggiungere gli obiettivi inseriti nelle ultime tre rate del, anche attraverso un suo eventuale aggiustamento".