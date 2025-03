Unlimitednews.it - Pmi italiane non raggiungono sufficienza nella gestione dei rischi cyber

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato presso la sede di Confindustria il secondo RapportoIndex PMI, l’indice che misura lo stato di consapevolezza in materia dideidelle aziendedi piccole e medie dimensioni.Index PMI, realizzato da Generali e Confindustria, con il supporto scientifico dell’Osservatoriosecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano e con la partecipazione dell’Agenzia per lasicurezza Nazionale, evidenzia e monitora nel tempo il livello di conoscenza deiall’interno delle organizzazioni aziendali e le modalità di approccio adottate dalle stesse per ladi tali.“Lasecurity è un pilastro fondamentale per la resilienza e la crescita del nostro sistema economico.