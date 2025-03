Formiche.net - Pmi in ritardo sui rischi cyber. Numeri e soluzioni

Leggi su Formiche.net

Le piccole e medie imprese italiane non hanno passato l’esame sulla gestione dei. Raggiungono complessivamente un livello di consapevolezza in materia di sicurezza digitale di 52 su 100, rispetto a una sufficienza di 60 su 100, in crescita di un solo punto percentuale rispetto al 2023. È quanto emerge dal secondo RapportoIndex Pmi, realizzato da Generali e Confindustria, con il supporto scientifico dell’Osservatoriosecurity & data protection della School of management del Politecnico di Milano, con la partecipazione dell’Agenzia per lasicurezza nazionale.Il rapportoNello specifico il 44% delle 1.005 piccole e medie imprese intervistate riconosce il, ma solo il 15% ha un approccio strategico e la capacità di valutare questoo e mitigarlo; il 56% è poco consapevole, con un 18% che si può definire principiante, con una quasi nulla implementazione delle misure di protezione.