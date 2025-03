Nerdpool.it - Play 2025: dal 4 al 6 aprile torna a Bologna il Festival del Gioco

Preparatevi a lanciare i dadi e a sfoderare le vostre strategie migliori: dal 4 al 6Fiere si trasformerà nella capitale italiana dei giochi da tavolo con l’arrivo di, ilche celebra la passione per ilin tutte le sue forme.Un’edizione da recordQuest’anno,si fa ancora più grande, con 43.000 metri quadrati di spazio espositivo, 4 padiglioni, oltre 200 espositori e 3.000 tavoli pronti per accogliere migliaia di giocatori. Preparatevi a immergervi in un’atmosfera unica, dove potrete provare gratuitamente centinaia di giochi, dai grandi classici alle ultime novità, e partecipare a oltre 700 eventi in programma.Ospiti d’eccezioneTra gli ospiti più attesi, spicca Phil Eklund, game designer di fama internazionale e ingegnere aerospaziale, che presenterà i suoi giochi ispirati all’evoluzione, come “Bios Genesis” e “High Frontier“.