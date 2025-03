Lapresse.it - Plant, esce venerdì il singolo di debutto dell’ex La Sad ‘Piccolo Me’

28 marzoMe’ E, l’esordio solista di– già membro de La Sad, il collettivo che ha saputo stupire tutti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Autodistruttivo”. E’ un brano intenso, introspettivo, che racconta la crescita e la necessità di saper ricordare, e che fa da ponte tra ciò che eravamo un tempo e ciò che diventeremo. Quando ci siamo accorti di essere diventati grandi? Quand’è che le cose sono veramente cambiate? In un non luogo e in un non tempo, percorrendo una direzione che vuole portare l’alt pop in una nuova dimensione,– al secolo Francesco Clemente – si racconta in una forma inedita.I contest di freestyle a 15 anni, i primi singoli dopo il trasferimento a Milano, il blu come colore dell’anima, i primi, grandi successi con La Sad. Una storia atipica, quella di, classe 1999, con radici che affondano in una città del sud che non si può dimenticare – la sua Altamura fatta di amore, bullismo e rancore – e una vita che si svolge nel caos metropolitano, e che finisce velocemente sotto le luci bianche dei riflettori.