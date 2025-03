Ilgiorno.it - “Plan Bi - Un altro mondo“, bimbi a teatro

Un luogo remoto e inesplorato, due strani personaggi, sfide e difficoltà da affrontare, mentre si immergono in questovergine, sfruttando il loro ingegno e lo spirito d’avventura. È l’incipit dello spettacolo teatrale per bambini, ragazzi e famiglie dal titolo “Bi - Un“, che verrà portato in scena domenica alle 15.30 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno dagli attori della compagniaTelaio: a salire sul palco saranno Alessandro Calabrese e Francesca Cecala nei panni di due clown-antieroi, protagonisti di un viaggio che invita a riflettere sul ruolo di noi uomini come abitanti del pianeta e a cercare una nuova direzione, un piano B appunto, per il futuro, in cui ci si rapporti in modo diverso con la natura, impiegando le risorse in maniera alternativa.