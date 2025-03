Ilgiorno.it - Pioltello, quartieri a colori: "Pianta la tua matita" 5mila studenti all’opera

Dieci giorni di semina, quasicoinvolti, dall’asilo alle medie. "la tua" è il primo appuntamento per festeggiare i 25 anni del titolo di Città.ha deciso di cominciare dai ragazzi. Una cerimonia in piazza Mercato con glidi via Bizet e via Togliatti ha inaugurato "l’operazione verde" che andrà avanti fino al 4 aprile coinvolgendo tutti gli istituti e altri quattro prati fioriti, uno per quartiere. Una cerimonia che diventa simbolo. "Una città si immagina, si programma, la si cura ogni giorno, nel tempo, proprio come si fa con un germoglio", spiega la sindaca Ivonne Cosciotti. All’iniziativa hanno partecipato i presidi Salvatore Longobardi e Alessandro Fanfoni e Cogeser, l’azienda pubblica dell’energia, che ha donato le matite ecosostenibili:te diventano fiori.