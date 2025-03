Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e allagamenti, si ribalta cisterna di Gpl

Ascoli, 27 marzo 2025 – Piove ininterrottamente su tutto il Piceno da giovedì notte e in alcune zone iniziano i primi disagi legati al dissesto idrogeologico. Le infiltrazioni di acqua nel terreno stanno creando la caduta di alcuni alberi, come quello rimosso dagli operai del comune di Ripatransone lungo la strada Montebove. I vigili del fuoco di San Benedetto sono stati occupati nella messa in sicurezza di unache trasportava gas Gpl, finita fuori strada in zona Valmenocchia di Montefiore. Il mezzo, che aveva appena scaricato una parte del prodotto in un’abitazione privata, a causa del fango lungo la strada in forte pendenza, è scivolatondosi su di un fianco lungo la scarpata. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la squadra dei vigili del fuoco da Roma, appartenente al nucleo travasi per svuotare lae consentire il recupero del camion.