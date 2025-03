Internews24.com - Pio Esposito Inter, in nerazzurro fino al 2030: c’è la firma! Arriva anche la decisione sulla sua presenza al Mondiale per Club

di RedazionePio, inal: c’è la! C’è lasuaalper. Cosa succederà a giugnoLa Gazzetta dello Sport conferma la notizia di ieri sera delladi Francesco Pioper il suo rinnovo di contratto col calciomercato. Il futuro dell’attaccante classe 2005 sarà dunque ancora in: la beneamata ha esteso il suo contrattoal. Il giovane centravanti in prestito allo Spezia in Serie B, tornerà a Milano a giugno ma con ogni probabilità non prenderà parte alla spedizione nerazzurra per ilpernegli USA: in concomitanza, infatti, ha deciso di giocarsi le sue carte all’Europeo U21 con l’Italia.PIO– «Francesco Pioha rinnovato con l’: il nuovo contratto lo legherà ai nerazzurrial, con un ingaggio da poco più di un milione a stagione.