Pio Esposito Inter, il programma del club per il futuro del baby bomber dopo la firma sul rinnovo di contratto!

di RedazionePio, ildelper ildellasuldi: ecco cosa filtra per l’anno prossimoLa notizia principale degli ultimi giorni legata al calciomercatoriguarda ildito da Francesco Pio, il quale ha esteso l’accordo con i nerazzurri fino al 2030. Importante segnale di riconoscimento dato dalla società di Viale della Liberazione all’attaccante classe 2005 che in questa sua seconda stagione in prestito allo Spezia sta trovando la consacrazione tra i grandi (è anche l’attuale capocannoniere della Serie B). Come spiega Calciomercato.com, fatto il, adesso Ausilio e Marotta dovranno decidere in quale squadra giocherà il ragazzo originario di Castellamare di Stabia per la prossima stagione.