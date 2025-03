Internews24.com - Pio Esposito dice sì all’Inter, rifiutati due top club europei. E sul Mondiale per Club…

Leggi su Internews24.com

di RedazionePiosì, il talento rinnova con i nerazzurri e rifiuta due top. Sulper.Francesco Pionella giornata di ieri ha firmato il rinnovo contrattuale con l’Inter, il gioiello sarà nerazzurro fino al 2030. Tuttosport ha fatto il punto della situazione sulla situazione sul classe 2005.RINNOVO PIO– «La quadra era stata trovata a inizio mese dall’agente Mario Giuffredi con il dt interista Piero Ausilio in un summit tenutosi poche ore prima della super sfida di campionato al Maradona contro il Napoli. Una mossa, quella fatta dalnerazzurro, volta a blindare il gioiello più luminoso della cantera nerazzurra, allontanando al tempo stesso le sirene provenienti da altri. In particolare diverse società straniere (su tutte Manchester United e Borussia Dortmund) avevano fatto monitorare e seguire da vicino in questi mesi le prestazioni dell’attaccante originario di Castellammare di Stabia.