Pink Floyd at Pompeii | a Pellezzano l’anteprima mondiale del film restaurato e dell’album completo

Un viaggio nella leggenda del rock rivive sul grande schermo: il 2 maggio, in contemporanea, sarà proiettata la versione definitiva delcult “at– MCMLXXII”,in 4K dalla pellicola originale del 1971 e con audio rimasterizzato da Steven Wilson. Insieme al, sarà finalmente disponibile anche l’album live, mai pubblicato prima in versione ufficiale e disponibile per la prima volta anche in vinile e Dolby Atmos.L’evento, organizzato da DLiveMedia in collaborazione con il Comune die il sindaco Francesco Morra, saràdella rassegna culturale estiva “Racconti d’Estate” e si terrà al Cinema Teatro Charlot.A introdurre la serata sarà Valeria Saggese, autrice e voce di Radio Rai. Ospite d’eccezione: Gino Castaldo, volto noto del giornalismo musicale e profondo conoscitore dell’universo, che guiderà il pubblico in un racconto tra musica, storia e mito.