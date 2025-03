Dayitalianews.com - Pieve, code in Comune per la pausa caffè, il sindaco toglie tutte le macchinette

Ildidi Soligo, in provincia di Treviso, ha deciso di rimuovere tutti i distributori automatici all’interno del municipio. La motivazione? Pausieccessivamente lunghe da parte dei dipendenti, senza un controllo adeguato sugli orari.Il primo cittadino, Stefano Soldan, ha preso questa decisione per evitare che il tempo trascorso davanti allefinisse per incidere sulla produttività. “Non è una misura punitiva – ha spiegato il– ma un modo per garantire che il tempo di lavoro venga rispettato e impiegato al meglio”.La scelta ha scatenato diverse reazioni, tra chi la considera un’iniziativa utile per migliorare l’efficienza e chi, invece, la vede come una misura eccessivamente rigida. Resta il fatto che, d’ora in avanti, per uno uno snack, i dipendenti dovranno recarsi altrove.