Pietro Castagna e l’ultimo capitolo sulla strage di Erba | Deluso dalla cattiveria della gente una tragedia è stata trasformata in un argomento da bar

La prima domanda rivolta aè come sta, il giorno dopo l’ennesimo rifiuto, giuntoCorte di Cassazione, di riaprire il processo per ladi, dove ha perso sorella, nipotino e madre, a fronte di inesistenti novità rispetto a quanto già detto, analizzato, giudicato in 18 anni. La serenità con cui risponde crea subito empatia, nonostante i gravi lutti e la devastazione emotiva prodotta dai tentatividifesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi di negare le evidenze processuali, e di trovare altri fantomatici colpevoli. Tentativi sostenuti da molta opinione pubblica, a dispetto dell’infondatezza degli elementi man mano spesi. “Sto bene” risponde subito, che nellaha perso madre, sorella e nipote. “Ho imparato a voltare pagina – aggiunge – a considerare questa vicenda come qualcosa che fa parte del passato”.