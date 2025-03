Lanazione.it - Pietrasanta: Sindaco Giovannetti contro la riapertura della discarica ex Cava Fornace

"Una proposta irricevibile che si sostanzia in una nuova coltivazioneex, giustificata dalla necessità di accantonare le risorse per la gestione del post mortem. Non scaricherete sulla comunità il peso dei mancati guadagni, ipotesi che per altro dovevate mettere in conto come fa ogni azienda: si chiama rischio d’impresa". Categorico ildi, Albertocon i rappresentanti di Alia (la società “madre” di Programma Ambiente Apuane, gestore) durante la riunione che, oltre al primo cittadino affiancato dall’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, ha riunito Regione e tecnici regionali, Comune di Montignoso e società di gestione per tracciare il futuro dell’exViti, dove i conferimenti sono stati sospesi a seguito dello smottamento di uno degli argini, avvenuto a maggio.