Pierina Paganelli scoperta sconvolgente su Dassilva | cosa accadde poco dopo il delitto

Si aggiungono particolare sempre più inquietanti all'indagine sul caso di, morta lo scorso 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini. Ieri, mercoledì 26 marzo 2025, Manuela Bianchi, nuora della vittima, è stata ascoltata dal gip e ha confermato che, il giorno in cui ha trovato il cadavere di, aveva incontrato Louis, suo ex amante e unico indagato per il. Emergono nuovi particolari sul 34enne:avrebbe fattola morte di? (Continuale foto) Louis indagato per l'omicidio di Louis, 34 anni, è l'unico indagato per l'omicidio di, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini.