Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi sull'OPA di MFE su su ProsiebenSat.1: "Verso company paneuropea"

, Ad di Mediset, in un intervento che sarà trasmesso nell'edizione serale del Tg 5, ha annunciato un'OPA di MFE su.1 e questo a sei anni dal primo investimento: "Noi pensiamo che l'operazione di ieri possa essere un passo decisivola creazione di un broadcaster, di una media, davvero, un progetto a cui lavoriamo da alcuni anni. Ci tengo a precisare che la nostra non è da vedere come una mossa finanziaria. Noi non siamo dei raider. Alla base di questo progetto ci sono delle forti motivazioni industriali. Vogliamo provare a incidere e a imprimere la nostra strategia anche in Germania. Strategia che, ci tengo a dire, ha portato l'Italia e la nostra azienda spagnola a dei risultati davvero ottimi, migliori degli altri competitor in Europa".