Pier Silvio Berlusconi | Orgoglio per Mediaset motore progetto europeo e internazionale

“Da alcuni anni, ahimè, in Italia siamo abituati a vedere delle realtà imprenditoriali, industriali che vengono acquisite e conquistate da aziende estere, questo è vero. Non nascondo che uncosì ambizioso, che riguarda anche il primo mercato d’Europa, cioè la Germania, in un settore ipercompetitivo, dominato dai giganti del web, come quello dei media, è un qualcosa che ci dà. Anche perché vorrei ricordare cheoffre non solo un prodotto gratuito al suo pubblico, ma negli anni non ha mai, mai, mai ricevuto nessun finanziamento pubblico. Quindi aziendadi unche fa tutto con le sue forze. Quindi sì, un po’ dic’è”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Mfe-Mediaforeurope,, in un’intervista andata in onda stasera al Tg5 delle 20.