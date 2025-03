Parmatoday.it - Picchiata brutalmente, trascinata con una corda al collo e rapinata: sgominata una banda

L'avevano presa a calci e pugni, l'avevano bloccata versandole dell'acqua in testa solo per costringerla a tenere gli occhi aperti e sbloccare l'Iphone per cancellare la cronologia delle conversazioni telefoniche intrattenute con uno di quelli che poi si sarebbero rivelati i suoi aguzzini. Le.