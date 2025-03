Latinatoday.it - Piazzale dei Mercanti: nuova vita dopo i lavori di riqualificazione

Leggi su Latinatoday.it

per ildeia Latina oggetto di un intervento didell’area destinata a parcheggio, effettuato in adattamento ai cambiamenti climatici e realizzato con nuovi sistemi per contrasto alle isole di calore in ambiti urbani. Nella mattinata di oggi c’è stato.