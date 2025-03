Udinetoday.it - Piazzale Cella, uomo trovato a terra riverso nel sangue

Leggi su Udinetoday.it

Poco dopo il fatto dididella Repubblica un altro grave caso di cronaca si è verificato in zona. Unè statoall'ingresso di in una galleria condominiale tra via Sabbadini e il, verso le 18. "C'era un", ci.