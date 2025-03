Anteprima24.it - Piazza Bellini, spaccio nella movida: 46enne arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto

Un 46enne di origini senegalesi è finito in manette questa notte, in Piazza Bellini, a Napoli. I carabinieri della compagnia Centro l'hanno sorpreso mentre cedeva una bustina di marijuana ad un 42enne napoletano. L'uomo non ha fatto in tempo a fuggire. I militari l'hanno bloccato e perquisito. Addosso altri 6 grammi di marijuana e 3 di hashish. Il 46enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in attesa di giudizio.