Quifinanza.it - Piano Roccella, aiuti ai genitori: cosa sono i centri per la famiglia

In alcune anticipazioni pubblicate dal Sole 24 Ore,emersi i dettagli del, la riforma del Governo per cambiare il modo in cui lo Stato aiuta icon figli piccoli e le famiglie. Il documento segna un cambio di approccio da parte dell’esecutivo, che intende spostare buona parte deglisul territorio.Un sistema maggiormente attento alla dimensione locale, che si propone anche di valutare gli strumenti attualmente in atto, come l’assegno unico, e di provare a combattere la sottoccupazione delle donne.I nuoviper laAl centro delciper la. Si tratta di strutture che esistono già in alcune regioni, come la Lombardia e il Veneto, ma che non sidiffusi in altre. Esistono dagli anni ’90 ma fanno riferimento a una norma del 2007 come prima vera regolamentazione nazionale.