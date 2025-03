Iltempo.it - "Piani militari mascherati da peacekeeping". Mosca attacca Francia e Gran Bretagna

Scontro sull'Ucraina. La Russiala decisione di alcuni Paesi europei di inviare in Ucraina truppe dia garanzia dei futuri accordi di pace. «La Russia è contraria in modo categorico» all'invio di forze diin Ucraina, «una sorta di missione per il mantenimento della pace che maschera idi Londra e Parigi per un loro intervento militare». Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. La Zakharova ha poi parlato anche della situazione sul Mar Nero. Gli esperti russi e americani «stanno discutendo ora di un nuovo accordo per il Mar Nero». L'ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. «Posso anche dire che le consultazioni tra gli esperti delle delegazioni russa e statunitense continueranno», ha aggiunto Zakharova in conferenza stampa.