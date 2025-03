Dilei.it - Photinia, come realizzare una siepe e che altezza raggiunge

Leggi su Dilei.it

A una prima occhiata conosciamo già la, pianta dalla bellezza indiscutibile che viene prediletta sia per i parchi pubblici sia per i giardini privati. In effetti, per chi ha un giardino, coltivare laè un’ottima idea proprio perché consente didelle siepi di un colore splendido. Questo arbusto sempreverde presenta diverse caratteristiche: ve ne parliamo e vediamo insiemecreare unadi, cos’è e caratteristichePrima di passare alla cura della, vediamo cos’è nello specifico. Il suo nome botanico èx fraseri ed è un arbusto sempreverde che appartiene alla famiglia delle Rosaceae. È indubbiamente caratteristico, originario dell’Asia, e riesce are un’di circa cinque metri, ma potrete valutare anche varietà nane, quindi dalle dimensioni più modeste.