‘PharmaTech Academy’ | l’eccellenza della formazione farmaceutica torna alla Federico II

“Nuove tecnologie, open Innovation, farmaci ad Rna e terapia genica, altaper gli studenti, sono i progetti, finanziati nell’ambito del Pnrr, che vedono protagonista l’UniversitàII di Napoli . Con i programmi per l’individuazione e sviluppo di terapie innovative basate su tecnologie ad Rna e terapie geniche e con la nuova edizionePharmatech Academy avviamo un progetto didi giovani talenti che saranno protagonistiprossima generazione che verrà utilizzata in questo ambito strategico per la ricerca e lo sviluppo del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Angela Zampella, prorettrice dell’Università degli Studi di NapoliII, intervenuta nel corsogiornata di coaching sul Pnrr Placement Program, a curaFondazione Emblema, che si è svolta nella sedePharmaTech Academy presso il polo universitario di Scampia dell’Ateneo Federiciano.