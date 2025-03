Laprimapagina.it - Pesce d’aprile: storia, tradizioni e scherzi napoletani

Il primo aprile, noto come il giorno del, è una dellepiù divertenti e diffuse in tutto il mondo, ma come ogni festa popolare, ha radici che si perdono nel tempo, mescolando storie antiche, aneddoti curiosi elocali. A Napoli, come in molte altre città italiane, ilè un’occasione per faree risate tra amici, ma è anche un’occasione per rievocaree modi di dire che fanno parte del carattere vivace e ironico della città.Le origini delLe origini della festa delnon sono del tutto certe, ma ci sono diverse teorie su come sia nata. Una delle spiegazioni più accreditate risale al 1582, quando Papa Gregorio XIII introdusse il calendario gregoriano, spostando l’inizio dell’anno dal 1° aprile al 1° gennaio.