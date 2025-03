Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, ztl e parcheggi blu a Baia Flaminia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 marzo 2025 – Cambiano viabilità e organizzazione deiinper la prossima stagione estiva. Per la prima volta, nei mesi di luglio ed agosto e nelle giornate di sabato e domenica, via Londra e via Bruxelles diventeranno interamente ztl dalle ore 19 alle 6 (così come già avviene per la giornata del martedì in occasione di Baby). E, sempre nel weekend, idi tutta la zona diventeranno blu, cioè a pagamento, mentre parallelamente entrerà in funzione la navetta che da strada Tra i Due Porti poterà proprio in. Ad annunciarlo ieri sono stati il sindaco Andrea Biancani e le assessore alla Attività Economiche Francesca Frenquellucci e alla Viabilità, Sara Mengucci che hanno presentato il nuovo piano estivo per la viabilità dell’area. Un annuncio che ha fatto scattare subito le polemiche dei commercianti della zona, che non hanno gradito il fatto di non essere stati informati prima.