Laprimapagina.it - Perugia. Ricerca persona a Villa Pitignano: impiegate risorse specializzate

Leggi su Laprimapagina.it

In merito alle operazioni didi unascomparsa a, su richiesta del Comando dei Vigili del Fuoco di, sono stati attivati i moduli specialistici MO.SMZT (e salvataggio in ambiente acquatico), MO.APR (aeromobili a pilotaggio remoto) e il cambio del MO.CIN (unità cinofile). Sul posto è operativo anche l’elicottero VVF proveniente da Arezzo.Le ricerche, attualmente in corso, coinvolgono diverse unitàdel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, coordinate dal Comando di, per garantire un intervento efficace nella localizzazione delladispersa. I Vigili del Fuoco preannunciano nella nota che seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione delle operazioni che vanno avanti da tre giorni.