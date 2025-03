Sport.quotidiano.net - Perugia, parte la caccia alla griglia play off. Cangelosi va all’attacco e pensa al tridente

Leggi su Sport.quotidiano.net

Archiviata la pratica derby con soddisfazione, ilora cerca di riprendere la strada del successo. Ci sono cinque gare da giocare con la testa sgombra e con le gambe veloci per raggiungere laoff, allungare la stagione e provare a ritagliarsi una coda stimolante. Ilci prova al Curi, nel suo campo che conha regalato tre vittorie su tre. Quali saranno le scelte dell’allenatore biancorosso per provare ad avere la meglio contro la sorpresa-Pineto? La sensazione è che in campo andrà un Grifo camaleontico, in grado di cambiare atteggiamento con lo stesso undici, ma che davanti avrà il. Un po’ come già visto in occasione della gara con il Legnago Salus. Davanti a Gemello, nella difesa a tre, spazio a Amoran, Riccardi e Dell’Orco, in mediana potrebbero agire Leo (in ballottaggio con Mezzoni) sulla destra, con Giraudo sulla fascia sinistra e due mediani, Giunti e Joselito.