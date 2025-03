Juventusnews24.com - Perin promette: «Sono sicuro che andrà meglio da qui in avanti, abbiamo bisogno di voi tifosi». Poi il simpatico siparietto con Bremer

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24fa una promessa aidella Juve: tutte le dichiarazioni sul palco a Stresa per l’evento Cuore BianconeroIn occasione del progetto Cuore Bianconero, promosso dagli Juventus Club Mottarone e Malpensa,intervenuto il difensore e il portiere bianconero,. Sul palco, come riportato da Tuttosport, hanno parlato entrambi della stagione in corso.– «E’rompere subito il ghiaccio.cheda qui in. Appena torna lui (rivolgendosi asicuramente. Volevo ringraziarvi per l’affetto e l’accoglienza, non dobbiamo dare tutto per scontato, è un piacere stare qui per questa fantastica energia che sapete trasmettere. Noi giocatori contiamo su di voi».– «Torneremo quelli di prima, torneremo a vincere quanto prima».