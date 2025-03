Quotidiano.net - Perfetta per film e sport in 4K: approfitta del -11% su questa smart TV di Hisense da 50”

Se stai cercando unaTV 4K da 50 pollici con una buona qualità dell'immagine, un sistema operativo reattivo e compatibilità con gli assistenti vocali,offerta di Amazon potrebbe fare al caso tuo. Il modello 50A72KQ di, uscito nel 2023, è disponibile con uno sconto dell’11%, al prezzo di 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Comprala adesso, è in promozione50A72KQ:TV 4K da 50'' con HDR10+ e Dolby Vision in offerta a 319€ Il pannello UHD 4K restituisce un’immagine definita e ricca di dettagli, adatta sia allo streaming che al gaming. La presenza del supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision consente una gamma dinamica elevata e colori più vivaci e realistici, soprattutto nei contenuti compatibili sulle piattaforme come Netflix, Prime Video o Disney+.