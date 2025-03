Ilfattoquotidiano.it - Percorre 8mila chilometri e cambia 3 aerei per giocare contro il Barcellona: il viaggio omerico di Enzo Boyomo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se volessimo ambientare l’Odissea ai giorni nostri,potrebbe comodamente prendere il posto di Ulisse nel ruolo di protagonista. Il calciatore camerunense dell’Osasuna, infatti, ha vissuto 24 ore di follia attraversando tre Paesi, salendo su 3 diversindo quasi. Un lungo e interminabileper poter arrivare in tempo alla partita trae Osasuna, valida per il recupero della 27esima giornata della Liga. Programmata per l’8 marzo scorso, la gara era stata sospesa e successivamente rinviata (ancora prima del fischio d’inizio) a causa della morte improvvisa del medico sociale del club blaugrana. Ma torniamo ae al suo bizzarro itinerario.e ildi quasiDal Camerun a, nel mezzo la Turchia.