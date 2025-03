Ilfattoquotidiano.it - Perché per me l’esperimento del Foglio Ai è fallito

di Rosamaria FumarolaL’intelligenza artificiale sarà uno strumento al quale ci abitueremo, a cui affideremo lo svolgimento di compiti che da sempre abbiamo svolto noi e su questo non vi possono essere dubbi. Sarà un mezzo più sofisticato e potente di quanto fino a pochi anni fa ciascuno di noi non avrebbe anche solo lontanamente immaginato e rappresenterà una rivoluzione che potrebbe rendere le nostre vite più semplici. Ciò dipenderà ovviamente dall’utilizzo che saremo in grado di farne e dai miglioramenti che anche per l’intelligenza artificiale si renderanno necessari.In ambito giornalistico è noto che ormai da anni si faccia un uso dichiarato di AI per l’elaborazione di testi semplici. È certo possibile che la si adoperi in maniera più massiccia di quanto non venga ufficialmente ammesso, ma ad ogni modo la nuova uscita delin versione AI pare un sasso lanciato sull’altra sponda del fiume che però finisce col cadere in acqua.