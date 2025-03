Screenworld.it - Perché non avete capito (davvero) Quentin Tarantino

Leggi su Screenworld.it

è senza dubbio uno dei nomi più influenti del cinema mondiale. Il regista di Knoxville non solo vanta una schiera di fan tra i cinefili più accaniti, ma è amato anche dal grande pubblico internazionale. Profondo conoscitore della settima arte, ha iniziato la sua carriera lavorando in un videonoleggio, esperienza che ha alimentato la sua innata passione per il Cinema. Fin da piccolo ha coltivato l’amore per la scrittura e la recitazione, frequentando diverse compagnie teatrali, fino ad approdare alla regia del suo primo lungometraggio: Le iene.Uno degli elementi che ha resoriconoscibile sin dagli esordi è senza dubbio la sua vasta cultura cinematografica, con un’attenzione particolare ai generi spesso relegati ai margini dal grande pubblico, come l’exploitation e il cinema di serie B.