Linkiesta.it - Perché Netanyahu vuole occupare in modo permanente Gaza

Leggi su Linkiesta.it

Benjamin, forte della copertura di Donald Trump, tenta una massiccia operazione: l’occupazione militare di, per farla ritornare alla situazione in atto tra il 1967 e il 2005, quando era, come la Cisgiordania, un territorio occupato. Ben quarantamila militari, cinque divisioni, in larga parte composte da riservisti, si accingono a invadere la Striscia per tentare di infliggere un colpo decisivo a Hamas. La novità strategica è radicale, secondo quanto trapela dagli uffici del governo ed è riportato dal Financial Times, dal Washington Post, dal Wall Street Journal e da Haaretz: su pressione dell’estrema destra parafascista,sta per deliberare la rioccupazione di, riannettendola, e sottoponendola così a un governo militare israeliano.prepara l’attuazione della prima fase del piano di Trump che passa per lo svuotamento degli abitanti della Striscia.