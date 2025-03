Thesocialpost.it - Perché Meloni dice no all’invio di truppe italiane in Ucraina

Leggi su Thesocialpost.it

Nel quadro internazionale sempre più segnato dall’incertezza e da un conflitto inche non accenna a spegnersi, la presidente del Consiglio, Giorgia, ha scelto una linea chiara e netta: l’Italia non parteciperà con propriea una forza militare sul terreno ucraino. Lo ha ribadito con fermezza durante il vertice convocato a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha riunito i Paesi europei più coinvolti nel sostegno a Kiev.Una scelta di prudenza, non di disimpegnoNella visione del governo italiano, l’assenza di militari italiani innon rappresenta un passo indietro rispetto al sostegno al popolo ucraino. Al contrario:ha voluto sottolineare che l’Italia continuerà a fornire supporto materiale, politico e umanitario, ma che l’intervento diretto consul campo comporterebbe rischi e implicazioni geopolitiche troppo alti.