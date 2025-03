Tuttivip.it - “Perché lo ha mollato”. Grande Fratello, Shaila fuori e con Lorenzo finisce malissimo: “Pure la mamma sa”

L’uscita di scena diGatta dalla semifinale delsembra aver lasciato strascichi profondi, non solo tra i finalisti ancora in gioco, ma anche nella sfera personale della stessa ex concorrente. Da quanto emerge, la ballerina napoletana avrebbe avuto una reazione iniziale piuttosto accesa, per poi rimanere spiazzata dalle critiche ricevute dopo la sua partecipazione al programma. Molti telespettatori, infatti, avrebbero giudicato diversamente da come lei si aspettava, creando un evidente scollamento tra la percezione interna e quella esterna all’esperienza del reality.Nelle ore successive all’eliminazione, è emerso un dettaglio che non è sfuggito al pubblico social: l’assenza diSpolverato tra i profili seguiti dasu Instagram. Questo particolare ha acceso sospetti su un possibile ripensamento o almeno su un periodo di riflessione legato al loro legame, nato tra le telecamere del programma.