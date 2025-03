Ilfoglio.it - Perché la Francia è diventata l’anello debole dell’Europa

E’ uno di quei paradossi che solo lasa produrre: un paese centrale nell’architettura europea, con un potenziale economico immenso, ma sempre più descritto come un corpo stanco, irrigidito, incapace di reagire. Stavolta, a dirlo non sono i soliti editorialisti britannici o i falchi tedeschi: è Les Echos, il più sobrio e influente quotidiano economico francese, che titola: “Laè la patria dell’immobilismo”. Il bersaglio immediato è il nuovo primo ministro, François Bayrou, considerato da Les Echos il simbolo di una politica che ha smesso di tentare. Ma dietro la figura del premier si cela un problema più vasto: un sistema istituzionale e amministrativo che non riesce più a correggere le sue disfunzioni. E che rischia di trascinare con sé, nel prossimo futuro, la credibilità economica dell’intero paese.