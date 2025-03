Ilveggente.it - Per Sinner è un dramma: Zverev numero uno al mondo

Perè un: c’è la possibilità di perdere lo scettro diuno alin questo modo.davanti a tuttiJanniksi allena e conta i giorni che mancano alla fine della sua squalifica. Poco più di un mese, ancora, prima di poter tornare in campo per riprendersi tutto quello che al momento – visto che è iluno al– gli appartiene.Perè ununo al(Lapresse) – Ilveggente.it Ma anche, e soprattutto, per mettersi alle spalle tutti questi mesi lontano dai campi di gioco. Una situazione che nessuno poteva aspettarsi, una situazione che sicuramente ha pesato nella testa di quello che al momento guida la classifica Atp. Insomma, conto alla rovescia iniziato da un pezzo e i risultati degli altri, un poco, lo hanno rasserenato.