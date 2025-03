Sport.quotidiano.net - Per l’attacco c’è Di Serio. In mediana fiducia a Kouda

La SpeziaOltre 9500 tifosi bianchi si ritroveranno, domani sera, nella casa comune del ‘Picco’ per sostenere gli Aquilotti nella ‘battaglia’ contro il Brescia. Alle ore 12 di ieri erano oltre 8500 gli sportivi in possesso dei tickets di accesso allo stadio, contando anche i circa trecento sostenitori bresciani. A inizio gara, però, il clima sugli spalti non sarà ribollente come sempre, perché i ragazzi della Ferrovia hanno annunciato che entreranno in curva solo dopo otto minuti come segno di protesta contro le recenti diffide. Nella fase iniziale del match prevarrà, dunque, un silenzio assordante e surreale, nonché uno spazio vuoto al centro della Ferrovia. I bianchi dovranno prepararsi psicologicamente a questa atmosfera inusuale del ‘Picco’, potendo contare sul consueto sostegno canoro nei residui 80 minuti e oltre di gara.