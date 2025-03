Cesenatoday.it - Per il primo progetto 200mila euro a favore dell'Istituto oncologico romagnolo, nasce la fondazione Amadori

Leggi su Cesenatoday.it

Nata per volontà del gruppo, fra i leader in Italia nel comparto agroalimentare, è stata ufficialmente istituita la, "per creare valore e inclusione nelle comunità e nei territori in cui il gruppo opera attraverso la sua filiera", informa una nota del gruppo cesenate.