Per fare Spazio servono le donne. Tre generazioni in un documentario: "Passiamo il testimone ai giovani"

"Il bello è che siamo tre: ci sono io, che da un mese ho 88 anni, quasi un secolo. C’è Michèle Lavagna, che è stata mia allieva e che adesso è in cattedra e c’è la sua allieva, Anthea Comellini, ingegnera aerospaziale e astronauta di riserva dell’Esa. Ciascuna generazione ha il suo compito. Insieme ci rivolgiamo a quella successiva". Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in Ingegneria aeronautica in Italia e protagonista della Missione Rosetta, è ancora al lavoro per arrivare su Marte ed è tra le protagoniste del“, presentato ieri in anteprima al Politecnico di Milano, insieme al primo numero di “Civiltà dei Dati“, trimestrale di Fondazione Leonardo Ets diretto da Jaime D’alessandro, che firma anche ilintrecciando le storie di maestre e allieve.