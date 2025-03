Internews24.com - Pepe non ha dubbi: «Nuova Champions, ma vincerà ancora il Real Madrid. Ancelotti ha tenuto la squadra viva, sul mio ritorno…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato dellaLeague e su chi, secondo lui, alzerà al cielo la coppa dalle grandi orecchieha parlato ad AS dellaLeague una volta giunti ai quarti di finale, con anche l’Interin gioco.FAVORITO – «È una. Ma ilnon può mai essere dato per morto. Lotterà fino all’ultimo minuto. La cosa più importante per ilè arrivare a questo punto dell’anno come è ora, lottando per i tre titoli».MODRIC E RONALDO – «Ci sono eccezioni. Guardali entrambi. Modric è a un livello incredibile, con tutta la pressione che c’è a. Anche il club aiuta molto e l’allenatore è molto importante. E Cristiano, che ha dato così tanto al calcio, continua ad un livello altrettanto alto».RITORNO AL– «No, no.