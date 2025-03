Notizie.com - Pensioni: attenzione al modulo da presentare entro il 31 marzo

L’INPS ha annunciato la nuova scadenza per la presentazione delindispensabile per richiedere la pensione: c’è tempo fino al 31.Per l’uscita dal lavoro e il conseguente accesso alla pensione, il sistema previdenziale offre diverse opzioni oltre a quella standard, raggiungibile da soggetti con più di sessantasette anni di età e almeno venti di contributi. Chi desidera (e può) anticipare l’uscita dal mondo del lavoro può per esempio provare a sfruttare la pensione anticipata ordinaria o Quota 103.aldail 31– notizie.comLa prima misura è aperta a donne con quarantuno anni e dieci mesi di contributi e uomini con quarantadue anni e dieci mesi di contributi. Con Quota 103, invece, il requisito base è il raggiungimento dei sessantadue anni di età e un cumulo di quarantuno anni di contributi.