Pensione ora puoi andarci aggirando la Fornero Nella nuova legge c’è la svolta

Mentre in Italia continua a farsi sempre più pressante il dibattito sulle pensioni, e i lavoratori cercano tutte le strade possibili per sottrarsi al “fine lavoro mai” eil prima possibile, arriva una notizia che ha quasi dell’incredibile e si appresta ad essere davvero unaper aggirare la. In questo discorso gioca un ruolo fondamentale l’accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, unastorica che permetterà a migliaia di lavoratori e pensionati di ottenere finalmente il riconoscimento dei contributi versati nei due Paesi. Il 22 marzo 2025 è infatti entrata ufficialmente in vigore lan. 29/2025, con cui l’Italia ratifica e rende esecutivo l’accordo siglato il 6 febbraio 2024, con il quale viene data la possibilità di cumulare i contributi versati nei due ordinamenti per ottenere il diritto alla, superando così quegli ostacoli che, fino a ieri, impedivano a chi aveva svolto la propria carriera tra Italia e Albania di accedere a un trattamento pensionistico.